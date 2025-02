Une première salve: la Belgique s'offre ses premières médailles aux Mondiaux de Cyclocross

Kay De Bruyckere est "fier" de la médaille d'argent décrochée à l'issue d'une course Espoirs messieurs des Mondiaux de cyclocross sans grand suspense puisque le champion néerlandais Tibor del Grosso a reconduit son titre en solitaire et sans difficulté.

"Tibor est exceptionnel depuis le début de la saison, nous le savions. Je suis fier de cette médaille. C'est comme de l'argent avec une touche d'or. Cela signifie beaucoup pour moi", a déclaré le coureur de 20 ans après la course.

De Bruyckere a livré, avec Jente Michels, un combat acharné pour les deux autres places du podium. Pendant un long moment, Michels semblait avoir l'avantage sur le parcours difficile et boueux de Val de Souchez, mais dans le dernier tour, De Bruyckere a réussi à se défaire de son compatriote. "C'était un combat de titans. Dans les derniers tours, j'ai essayé de ne plus faire d'erreurs et de garder un rythme aussi constant que possible. J'y suis parvenu."