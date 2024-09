Dan Bigham, qui a battu le record de l'heure de Victor Campenaerts, va prendre sa retraite

Dan Bigham, l'homme qui a arraché le record de l'heure à Victor Campenaerts, prendra sa retraite après les Championnats du monde sur piste (16-20 octobre) à Copenhague. L'Anglais de 32 ans a annoncé mercredi qu'il souhaitait se concentrer pleinement sur son rôle d'ingénieur de course. Bien qu'il ait déjà occupé ce poste chez INEOS Grenadiers, il quitte désormais cette équipe pour rejoindre Red Bull - BORA - hansgrohe en tant qu'expert en aérodynamique.

Sur la route, Bigham n'a pas eu des résultats particulièrement marquants, ses meilleurs étant deux deuxièmes places aux Championnats britanniques de contre-la-montre (2021 et 2022). En revanche, sur piste, il a remporté des titres prestigieux : cette année, il est devenu champion d'Europe de poursuite individuelle et de poursuite par équipes. En 2022, il a également été champion du monde en poursuite par équipes et a contribué à la médaille d'argent de la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques de Paris le mois dernier.

Le 19 août 2022, Bigham a établi un nouveau record de l'heure sur le vélodrome de Granges, en Suisse, en parcourant 55,548 kilomètres en une heure, battant ainsi les 55,089 kilomètres réalisés par Victor Campenaerts le 16 avril 2019 à Aguascalientes, au Mexique. Cependant, son record n'a pas duré longtemps. Le 8 octobre 2022, l'Italien Filippo Ganna l'a dépassé en parcourant 56,792 kilomètres sur la même piste helvétique.