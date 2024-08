De Ketele ne voit pas la carrière olympique de Ghys s'arrêter après la déception de Paris

Lindsay De Vylder fera désormais équipe avec Fabio Van den Bossche dans la course olympique. Ce tandem fonctionne également, soutient le coach. "Avant les Jeux, j'avais un problème de riche. À l'époque, j'ai choisi Robbe, intrinsèquement un peu plus rapide, mais Lindsay et Fabio sont également très forts. Ils ont pris le bronze ici aux Championnats du monde 2022 et potentiellement, sans pression, ils devraient être capables de faire la même chose. La Belgique est un pays qui se montre toujours sur la course par équipes et ils sont tous les deux en pleine forme."