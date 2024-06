Derek Gee après sa première victoire chez les professionnels: "J'attendais ce moment"

Derek Gee a été le plus fort dans l'ascension de la Côte des Estables mardi au bout de la troisième étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour). Avec cette victoire, il a relégué le Danois Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility) à la deuxième place du général à trois secondes et s'est emparé du maillot jaune.

"C'est vraiment une autre sensation. J'attendais de pouvoir décrocher cette victoire en Europe et c'était incroyable de pouvoir finir l'étape aujourd'hui", a commenté Gee au micro de l'organisation.

Pour le Canadien, il s'agit là de sa première victoire chez les professionnels alors qu'il avait déjà décroché le titre de champion du Canada du contre-la-montre en 2022 et 2023.

Le coureur de l'équipe Israel-Premier Tech a expliqué la stratégie avait été pensée dans l'ultime ascension du jour et qu'il avait été aidé par son coéquipier, le Letton Krists Neilands: "Je pense que Krists a fait la différence lorsqu'il a commencé son attaque. Derrière, j'étais en bonne position et je pouvais me lancer".

Lauréat de la journée, Derek Gee peut donc aussi sourire en portant le maillot de leader avant d'aborder le contre-la-montre de la quatrième étape mercredi: "C'est vraiment spécial de pouvoir porter ce maillot jaune", s'est-il réjoui en conclusion.