Des Flandriennes, le Tour de France... mais pas les Mondiaux: l'énorme programme de Mathieu van der Poel en 2025

Les Flandriennes et le Tour de France mais pas les Mondiaux au Rwanda: Mathieu van der Poel a dévoilé mercredi son programme pour la saison sur route et confié son ambition de devenir aussi champion du monde de VTT en 2025.

Légèrement enrhumé après une virée en ski de randonnée, le Néerlandais, qui vient d'être sacré champion du monde de cyclo-cross pour la septième fois, a livré son calendrier lors d'une conférence de presse sur la Costa Blanca espagnole où il est en stage avec son équipe Alpecin.

Il commencera sa saison du 10 au 16 mars à Tirreno-Adriatico, plutôt que Paris-Nice, la "préparation idéale" pour Milan-Sanremo qui sera son premier gros objectif le 22 mars. Place ensuite aux Flandriennes avec le Grand Prix E3, où il retrouvera Tadej Pogacar, et bien sûr le Tour des Flandres et Paris-Roubaix où il est à chaque fois le vainqueur sortant. Il pourrait y ajouter Gand-Wevelgem et A travers la Flandre en fonction de ses sensations.