Des problèmes gastro-intestinaux pour Gazzoli premier abandon du Tour samedi

Ce sont des problèmes gastro-intestinaux qui ont forcé Michele Gazzoli à abandonner samedi lors de la première étape du Tour de France entre Florence et Rimini.

L'Italien de la formation Astana, qui a communiqué l'information samedi soir, s'est senti mal après un peu plus de 110 kilomètres de course lors d'une journée marquée par la chaleur alors que l'étape présentait un profil déjà ardu avec pas moins de 7 ascensions de 2e et 3e catégorie au programme.

Michele Gazzoli , 25 ans, était au départ à Florence samedi matin de son premier grand Tour. Il s'en souviendra avec dès le premier jour des problèmes gastro-intestinaux causés notamment par cette chaleur avoisinant les 30 degrés.