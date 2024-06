Deux victoires en autant d'étapes pour Lotte Kopecky qui s'impose au sprint à deux

Dans cette étape, Lotte Kopecky, lauréate de l'étape d'ouverture à la photo-finish, a pris la troisième place du sprint intermédiaire pour grappiller une seconde de bonification tout en s'imposant au sommet du Horseshoe Pass derrière (1re cat. 4,5 km à 6,2% de moyenne). Partie avec Henderson à 27 kilomètres du terme, elle s'est montrée la plus rapide au sprint dans les rues de Wrexham.

Kopecky signe la 41e victoire de sa carrière, la septième de sa saison et la deuxième en autant d'étapes sur ce Tour. Cette saison, elle a remporté la troisième étape et le classement général de l'UAE Tour Féminin, les Strade Bianche, la Nokere Koerse et Paris-Roubaix Femmes.

La neuvième édition du Tour de Grande-Bretagne féminin se poursuit samedi avec une troisième étape de 106,8 km avec un départ et une arrivée prévus de la ville de Warrington avec un passage par Macclesfield. Il y aura deux ascensions répertoriées dans cette étape avec Pexhill (3e cat. 0,9 km à 3,7% de moyenne) et Shirgley Road (3e cat. 2,2 km à 3,3% de moyenne).

Le Tour de Grande-Bretagne féminin s'étendra jusqu'à dimanche avec un final prévu à Manchester, en Angleterre. L'Italienne Elisa Longo Borghini est tenante du titre.