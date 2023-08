DSM-Firmenich remporte le chrono par équipes, Lorenzo Milesi premier maillot rouge

Quelques minutes avant le départ de Caja-Rural, première équipe à s'élancer, la pluie s'est invitée au-dessus de la capitale de la Catalogne, poussant les équipes à se montrer plus prudentes sur un parcours à 18 virages.

Deuxième équipe au départ, DSM-Firmenich a profité d'une pluie plus clémente pour signer le meilleur temps en 17:30. La pluie s'est intensifiée au fil des minutes et de nombreux coureurs ont chuté dont Laurens De Plus du côté d'Ineos Greandiers. Tout profit pour DSM-Firmenich qui a conservé la tête après le passage de Jumbo-Visma (11e à 18:02), grand favori pour la victoire d'étape avec le Slovène Primoz Roglic et le Danois Jonas Vingegaard.