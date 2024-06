Dylan Groenewegen sacré champion des Pays-Bas, Paul Lapeira titré en France

Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale) a été sacré champion de France dimanche à Saint-Martin-de-Landelles. Il s'est imposé dans un sprint à trois devant Julien Bernard (Lidl-Trek) et Thomas Gachignard (TotalEnergies). Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) s'est clasé 12e à 34 secondes.

Le sprinteur de 31 ans s'est imposé au sprint devant Olav Kooij (Visma-Lease a bike) et Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck). Mike Teunissen (Intermarché-Wanty) et Cees Bol (Astana Qazaqstan) complètent le top 5.

Du côté de l'Italie, Alberto Bettiol a mis la main sur son premier titre national à Sesto Fiorentino. Le coureur d'EF Education-EasyPost a devancé Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty) et Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) de 17 secondes.

En Espagne, Alex Aranburu (Movistar) a remporté son premier titre national en s'imposant en solitaire dimanche à Madrid. Aranburu a devancé son équipier Oier Lazkano de 53 secondes et Jesus Herrada (Cofidis) de 59 secondes. Mikel Landa, équipier de Remco Evenepoel chez Soudal Quick-Step a pris la 5e place à 1:01.

Au Danemark, Rasmus Pedersen (Decathlon AG2R La Mondiale Development) a créé la surprise en s'imposant devant Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) et Frederik Wandahl (Bora-hansgrohe). Une course à laquelle n'a pas participé Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) à six jours du départ du Tour de France dont il est le double tenant du titre.