Dylan Groenwegen gagne la première course européenne de la saison

Dylan Groenewegen a remporté la Classique de la Communauté de Valence (1.1), première course cycliste disputée en Europe cette saison, samedi, en Espagne. Après 200 km de course entre La Nucia et Valence, le Néerlandais de Jayco AlUla a devancé le Français Bryan Coquard (Cofidis) et l'Allemand Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek Future).