Eglantine Rayer remporte la 2e étape, Marion Bunel conserve le maillot jaune

Eglantine Rayer s'est imposée en solitaire au bout de la deuxième étape du Tour de l'Avenir Femmes (2.2U) longue de 119,3km et qui reliait Villargrondan à Condove vendredi. La Française a terminé devant la Luxembourgeoise Marie Schreiber et la Britannique Josie Nelson, qui complètent le podium du jour. Xaydee Van Sinaey est la première belge à avoir franchi la ligne en 17e position.

Au classement général, la Française Marion Bunel conserve son maillot jaune devant la Canadienne Isabella Holmgren, à 16 secondes, et sa compatriote Julie Bego, à 1 minute 33.

Vendredi avant le départ de la course, Lore De Schepper, qui était 3e au classement général, et Febe Jooris ont abandonné. Les deux coureuses d'AG Insurance-Soudal sont malades et De Schepper souffre d'une gastro-entérite, pouvait-on lire dans un communiqué de leur équipe.