Eli Iserbyt s'impose sous la pluie à Courtrai

Eli Iserbyt a remporté la course élites messieurs de Courtrai, 2e manche du Trophée X2O de cyclocross, samedi. Il a devancé le Néerlandais Lars van der Haar et le Britannique Cameron Mason.

Un temps accompagné de son compatriote Corné van Kessel, Van der Haar a fait la course en tête pendant cinq des huit tours avant d'être rejoint par Eli Iserbyt, Cameron Mason et Michael Vanthourenhout.

Dans le dernier tour, Vanthourenhout a été victime d'une chute et a dû laisser filer Van der Haar, Iserbyt et Mason. Malgré une frayeur, Iserbyt a placé une accélération dans les derniers mètres pour s'imposer avec 1 seconde d'avance sur Van der Haar et 2 secondes sur Mason.