Elia Viviani rejoint Lotto pour aider les jeunes, mais pas seulement... "36 ans, ce n'est pas si vieux que ça pour un coureur comme lui"

L'équipe Lotto a réalisé un gros coup en faisant signer Elia Viviani pour une année. Le sprinteur italien de 36 ans était sans équipe depuis la fin de son contrat avec INEOS Grenadiers. "Elia je le connais depuis 10 ans", annonce Stéphane Heulot, manager général de l'équipe, au micro de Gordon De Winter. "J'ai passé un an avec lui chez Cannondale. Il y a des gens comme ça qui marquent dans une carrière de manager, et Elia fait partie de ces coureurs qui m'ont touché", poursuit l'ancien coureur.

Fort d'une grande expérience et de ses 89 succès, Elia Viviani vient donc compléter une jeune équipe Lotto. "Je veux avant tout continuer à sprinter pour remporter des victoires, mais je veux aussi partager mon expérience avec cette jeune équipe. Je suis prêt à jouer ce rôle, à donner des conseils à mes nouveaux coéquipiers, qu'ils soient sprinteurs ou non, et à les aider à grandir", déclare d'ailleurs le principal intéressé par voie de communiqué.