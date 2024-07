Elisa Longo Borghini n'a jamais renoncé à la victoire: "Lotte m'a rendu la vie difficile"

"Ce maillot rose est enfin le mien", s'est réjoui Longo Borghini à l'issue de la course. "J'ai été à la hauteur. On se demandait si je pouvais tenir tête à Lotte. Eh bien, oui, j'y suis parvenu. Mon avance pour la dernière étape était vraiment minime. Tout le monde dans l'équipe était super motivé et voulait me faire franchir la ligne et s'assurer que je puisse garder ce maillot rose. Pour moi, en tant qu'Italienne, c'est un honneur de gagner cette course par étapes et de montrer le maillot rose. Pour être honnête, il me faudra un peu de temps pour réaliser ce que j'ai accompli aujourd'hui. Mon mari, Jacopo Mosca, avait fait le déplacement spécialement pour me soutenir."

Cette édition du Tour d'Italie féminin a été passionnante et engageante. "Vous avez tout dit", a déclaré Longo Borghini en riant. "J'ai pris le maillot rose après la première étape, le contre-la-montre individuel de Brescia. Mais après cela, j'ai dû me battre tous les jours pour le conserver. Et j'y suis parvenu à la fin. Lotte ne m'a pas facilité la tâche, mais j'ai besoin de défis pour être performant. J'étais très nerveuse aujourd'hui et c'était une bonne motivation pour finir."