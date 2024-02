Emiel Verstrynge doit à nouveau se contenter de l'argent: "C'était la victoire ou rien"

La déception prévaut. "J'étais venu pour l'or", a confié celui qui a décroché l'argent. "C'était la victoire ou rien. Seul le maillot importe. C'est toujours beau de remporter une médaille, mais c'est un peu dommage. C'est peut-être l'histoire de ma saison. J'étais bon mais Tibor était un peu plus fort."

"Nous savions qu'il y avait un coureur à suivre et que c'était Tibor. J'ai essayé de revenir pendant deux tours", a expliqué Verstrynge à propos de l'échappée précoce du Néerlandais. "Mais après deux tours en surrégime, c'était fini pour moi", a-t-il poursuivi auprès de Sporza.

Au sprint pour la 2e place, Verstrynge a devancé Jente Michels qui l'avait alors rejoint. "J'ai eu un peu de mal dans les deux premiers tours avec ce parcours", a avoué le médaillé de bronze. "J'ai fait des erreurs, je ne trouvais pas mon rythme. Mais j'ai su revenir sur Emiel et la lutte a été passionnante."

Il n'y avait cependant plus moyen de rattraper Del Grosso. "Il était le meilleur pendant toute la saison, et il n'en a pas été autrement aujourd'hui. Il mérite son titre de champion du monde. Je suis satisfait de ma prestation, je ne vais pas me plaindre", a conclu le champion d'Europe espoirs. "Le titre de champion d'Europe, c'est très beau, mais je trouve qu'une 3e place aux Mondiaux vaut tout autant."