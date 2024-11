"On est sur un parcours moins exigeant techniquement": notre consultant préface le cyclo-cross de Courtrai

Ce samedi, se tiendra l'Exact Cross de Courtrai. Avec un parcours résolument urbain, la course offrira néanmoins plusieurs passages assez techniques. Frédéric Amorison préface la course.

Notre consultant, Frédéric Amorison, préface cette course qui promet d'offrir du spectacle. Il commence par souligner les spécificités de cette course.

"La particularité de cette course, c’est qu’elle se déroule en plein centre de Courtrai. Le parcours sera relativement roulant et urbain. Ce n’est pas vraiment du cross traditionnel, car les seules parties de cyclo-cross se trouvent dans le parc. On est donc sur un parcours beaucoup moins exigeant techniquement, bien qu'il ait été aménagé avec quelques escaliers et une petite section sablonneuse. En somme, c’est l’un des cross les plus roulants de la saison, avec la particularité d’être en ville".

Concernant les participants, il y aura des pointures, avec notamment un retour chez les femmes. "La bonne nouvelle côté féminin, c’est que la championne du monde, Fem van Empel, est de retour après sa petite coupure. Elle sera donc la grande favorite".

Une autre candidate à surveiller, selon lui, est Marion Norbert-Riberolle. "Elle sera presque à domicile, puisqu’elle habite à Mouscron et que le cross se déroule à Courtrai. De plus, elle a déjà remporté la deuxième manche de ce challenge. Son ambition sera donc de monter sur le podium lors de cette épreuve".