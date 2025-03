Evenepoel, Van Aert ou Kopecky: pourquoi le cyclisme belge connaît-il un tel succès? 

La Belgique, terre du cyclisme ? Assurément. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder les résultats de l'année passée : au classement mondial du nombre de victoires, notre pays occupe la première place. Le classement individuel est dominé par le Slovène Tadej Pogacar, tandis que deux Belges prennent place sur le podium. Au total, six compatriotes se retrouvent dans le top vingt. Une génération dorée, capable de performer sur tous les terrains.

Patrick Lefevere a géré de nombreux grands champions de différentes nationalités. Et si le succès du cyclisme belge était une question de mentalité ? "Les Italiens sont particuliers, parfois difficiles à discuter sur de petites choses. Les Français, bon, c'est nous la France et puis les autres. Tandis que nous sommes beaucoup plus gourmands. Quand on n'a pas gagné au mois de février, je devenais déjà nerveux", affirme cet ancien directeur sportif.

Avec le début des classiques flandriennes, les coureurs belges sont prêts pour marquer la saison de leur empreinte, et le plus rapidement serait le mieux. "Les Belges, les Flandriens plus particulièrement, ont la chance de pouvoir évoluer sur leur terrain de jeu. Ce sont des parcours qu'ils connaissent très bien, sur lesquels ils s'entraînent fréquemment", assure Jean-Denis Vandenbrouck, directeur sportif.

Et comme si notre bonheur ne suffisait pas, notre Lotte Kopecky nationale devrait, elle aussi, continuer à briller au sommet du cyclisme féminin.