Ewoud Vromant déçu de sa médaille d'argent: "J'ai perdu l'or"

Ewoud Vromant a remporté sa deuxième médaille d'argent aux Jeux Paralympiques de Paris, mercredi. Le Flandrien, âgé de 40 ans, a dû concéder à peine 2.16 secondes à son rival français Alexandre Léauté (19:24.45) dans le contre-la-montre sur route de 14,2 km, dans et autour de Clichy-sous-Bois, avec un temps de 19:26.61.

"C'est très amer", a reconnu Vromant. "J'ai tout donné. Je perds le contre-la-montre dans les montées, c'est très clair. Au pied de la première montée, j'avais quatre secondes d'avance. Je l'ai appris dans mon oreillette. Au sommet, nous avions un nouveau point de contrôle et j'avais une seconde de retard. J'avais donc déjà perdu cinq secondes. Lors de la deuxième ascension, cette perte aura été similaire. Il est donc difficile de se rattraper sur le plat."

Pour le Français Alexandre Léauté, il s'agit de sa deuxième médaille d'or aux Jeux paralympiques. Il a également devancé Ewoud Vromant dans la poursuite sur piste de 3 km vendredi dernier. "Il est la star absolue dans ma catégorie et il est très difficile à battre", a reconnu Vromant. "Chaque année, il m'arrive de le battre dans un contre-la-montre et c'est pourquoi je me suis concentré sur cette discipline pour ces Jeux. Je termine aujourd'hui à deux secondes, donc c'était écrit".

Vromant n'a rien à se reprocher. "Bien sûr, j'aurais préféré rouler plus vite dans les montées, surtout quand vous perdez à l'arrivée pour deux secondes. Mais j'ai tout donné", a-t-il soufflé. "Je n'ai pas vraiment l'impression pour l'instant d'avoir gagné une médaille. Sur la piste, j'étais content avec l'argent. Ici, c'est différent. Ici, j'ai l'impression d'avoir perdu l'or".