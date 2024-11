Exact Cross de Courtrai: victoire de Fem van Empel, Marion Norbert-Riberolle termine deuxième

Après le départ sur le pont Groeninge, Inge van der Heijden a pris en remorque l'ensemble du peloton. Derrière la Néerlandaise suivaient, entre autres, Jinse Peeters, Alicia Franck et Fem van Empel. La championne britannique Anna Kay a progressivement progressé, tout comme Marion Norbert Riberolle.

Après cinq minutes de course, Fem van Empel s'est placée en tête du peloton. Son rythme rapide lui a permis d'entamer le deuxième tour avec cinq secondes d'avance sur Inge van der Heijden et Alicia Franck. Marion Norbert Riberolle devait déjà combler un écart de sept secondes. Anna Kay, Sanne Cant et Jinse Peeters roulaient à 15 secondes.

À mi-course, la championne du monde a porté son avance à 26 secondes sur Van der Heijden et Riberolle. Cant et Franck suivaient à 1:02. Fem van Empel n'était plus en difficulté, tandis que dans l'avant-dernier tour, Riberolle se débarrassait de Van der Heijden.

Plus tôt dans la journée, Mats Vanden Eynde s'est montré le plus fort chez les juniors garçons. Il s'est imposé face au Néerlandais Rick Versloot et à Gust Depraetere. Vanden Eynde avait également gagné plus tôt dans la saison à Beringen et à Salzdetfürth, en Allemagne.