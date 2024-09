Filippo Baroncini brûle la politesse aux sprinteurs et s'impose en solitaire

L'Italien Filippo Baroncini (UAE Team Emirates) a remporté la Super 8 Classic (1.Pro), une course cycliste d'un jour disputée samedi de Brakel à Haacht sur 197,6 kilomètres. Parti à 30 kilomètres de l'arrivée avec une poignée de coureurs, il a terminé en solitaire avec une vingtaine de secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, le Néerlandais Rick Pluimers (Tudor).

Six hommes ont composé l'échappée du jour: Loïc Vliegen (Bingoal WB), Lars Craps (Flanders-Baloise), Kay De Bruyckere (Sauces Pauwels-Bingoal), Jens Reynders (Bingoal WB Devo), ainsi que le Néerlandais Julius van den Berg (dsm-firmenich PostNL) et le Norvégien Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility). Reynders a été largué par ses compagnons, et le groupe s'est progressivement décomposé jusqu'à être repris à une trentaine de kilomètres de l'arrivée.

Plusieurs coureurs ont tenté de fausser compagnie au peloton alors, mais seul Filippo Baroncini a été assez fort pour creuser un écart d'environ 25 secondes dans les 10 derniers kilomètres. Si Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) avait perdu contact, un groupe réduit a toutefois essayé en vain de rattraper l'Italien.