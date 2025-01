Flèche Brabançonne: les organisateurs annoncent un "retour aux sources", voici à quoi s'attendre

Beersel remplace Louvain comme ville de départ de la course masculine. Lors des saisons précédentes, le peloton passait déjà par Beersel, avec les ascensions d'Alsemberg et de Bruine Put, avant un circuit local à l'Ouest de Bruxelles qui précédait le circuit local à Overijse.

"À présent, la Flèche Brabançonne revient totalement aux sources", peut-on lire dans le communiqué des organisateurs. "À partir de 2025, la course masculine partira de Beersel. L'accord entre Beersel et l'organisation de la Flèche Brabançonne (Flanders Classics et Rode Sportief) vaut pour les cinq prochaines années."

Un retour aux origines

"Nous revenons aux origines de la Flèche Brabançonne dans la région de Beersel", a ajouté Tomas Van Den Spiegel, le CEO de Flanders Classics. "Avec le final qui a son point culminant à et autour d'Overijse depuis 2010, nous continuons à construire, de cette manière, l'identité de la course qui inaugure la saison des Ardennaises. D'autant plus que cette année, le passage du mercredi au vendredi rapproche notre classique de l'Amstel Gold Race, ce qui doit avoir un effet positif sur le nombre de participants. Nous sommes donc fiers de nous associer avec les autorités locales de Beersel pour ancrer ainsi encore plus la Flèche Brabançonne dans son habitat d'origine."

Une date à retenir

La 65e édition de la Flèche Brabançonne (1.Pro) se disputera le vendredi 18 avril et sera à suivre avec RTL sports. Le Français Benoît Cosnefroy est le tenant du titre.