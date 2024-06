Florian Vermeersch et Lennert Van Eetvelt font leur retour aux championnats de Belgique

Délivrés de leurs blessures, Lennert Van Eetvelt et Florian Vermeersch de l'équipe Lotto Dstny vont faire leur retour à la compétition. Van Eetvelt sera déjà au départ du championnat de Belgique du contre-la-montre jeudi et Vermeersch participera au championnat sur route dimanche.

Vermeersch, 25 ans, a fait une croix sur les classiques printanières à la suite d'une fracture du fémur gauche encourue lors d'une mauvaise chute au Tour de Murcie le 10 février. Ces dernières semaines, il a préparé sa rentrée à l'abri dans les montagnes de la Sierra Nevada. "Normalement, mon retour était prévu pour le mois d'août, mais je me sens bien et j'ai vraiment envie de courir à nouveau", a déclaré Vermeersch. "Après le championnat de Belgique, il faudra probablement un certain temps avant de courir à nouveau. Il y a peu d'autres courses prévues pendant le Tour. Je vais donc surtout essayer de profiter du week-end prochain."

Lotto Dstny a d'autant plus de raisons de se réjouir que Van Eetvelt, 22 ans, est lui aussi de nouveau en forme. Le Tirlemontois, qui a souffert de problèmes au genou après les Strade Bianche, a été renversé par une voiture à la fin du mois de mai lors de son premier long entraînement depuis sa blessure. Il prendra le départ des championnats de Belgique de contre-la-montre et sur route. "Jeudi, je prendrai le départ sans aucune attente. Avant tout, cela me fera du bien de m'asseoir de nouveau dans le bus avec mes coéquipiers et d'enfiler un numéro de dossard", a avancé Van Eetvelt, qui a été la révélation belge des premiers mois de la saison, remportant le classement général du Tour des Émirats arabes unis (WorldTour) et le Trofeo Serra Tramuntana (1.1).