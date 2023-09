Gleb Syritsa gagne la dernière étape, Simon Carr vainqueur final

Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan) a remporté samedi la 8e et dernière étape du Tour du Langkawi (Mal/2.Pro). Le Russe, 23 ans, s'est imposé après 156,5 km de course entre Setia Alam et Kuala Lumpur dans un sprint massif devant le Tchèque Daniel Babor (Caja Rural) et le Néerlandais Arvid de Kleijn (Tudor). Sasha Weemaes (Human Powered Health), vainqueur de l'étape de vendredi, a pris la quatrième place. Le Britannique Simon Carr (EF Education-EasyPost) est le vainqueur final de cette édition.