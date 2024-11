"J'ai une maladie très spécifique": la petite blague de Wout van Aert qui a effrayé ses supporters

Wout van Aert va bien. Le coureur belge poursuit sa préparation et ne le fait pas n'importe comment. En effet, ce dernier a choisi la Costa Blanca, en Espagne, pour un stage de quelques semaines. Le Belge y profite de conditions favorables, avec notamment des températures dignes de celles de notre printemps. Hier, notre compatriote a mis le paquet, avec un entraînement combinant de la course à pied et du vélo.

Au total, il aura parcouru 116 kilomètres en un peu plus de 4h. Sur Strava, une célèbre application utilisée pour partager ses entraînements, van Aert a cependant posté une légende étrange. "J'ai une maladie, elle est très spécifique", a-t-il écrit, en légende de ce fameux parcours. De quoi inquiéter certains fans. Mais selon le Laatste Nieuws, il ne s'agit en réalité que d'une petite blague, et plus précisément d'une référence.