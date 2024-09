Israel-Premier Tech recrute le Français Matis Louvel pour les trois prochaines saisons

Louvel (25 ans) a déjà remporté deux victoires au cours de sa carrière, dont la Course des Raisins 2022 à Overijse. Il y a deux semaines, il a dû s'y contenter de la 2e place derrière le Néerlandais Jelte Krijnsen. Par ailleurs, le Français a remporté une étape du Tour de Castille-et-Léon en 2021, et a participé au Tour de Frnace en 2022 et 2023.

Israel-Premier Tech compte sur sa recrue pour renforcer son équipe de classiques, car Louvel est friand des classiques flamandes. "J'aime l'atmosphère, les courses et les pavés. J'ai déjà obtenu des résultats dans ce type de courses, mais je veux devenir l'un des meilleurs coureurs de classiques. Je viens pour continuer à progresser et surtout pour être performant. Mon plus grand rêve est de gagner Paris-Roubaix et je veux que cela devienne un objectif."