Iuri Leitao s'adjuge le contre-la-montre inaugural

Le Portugais Iuri Leitao (Caja Rural-Seguros RGA) a remporté le contre-la-montre inaugural du Tour de Grèce (2.1), la première des deux demi-étapes courues mercredi à Thessalonique. Leitao a bouclé les 6 kilomètres en 6 minutes et 43 secondes et s'est imposé avec 4 secondes d'avance sur le Néo-Zélandais Aaron Gate (Burgos-BH) et 8 secondes devant le Tchèque Jakub Otruba.