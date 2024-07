Jan Christen s'impose en solitaire

Jan Christen (UAE Emirates) a remporté dimanche la 85e édition du Tour des Apennins cycliste (1.1) Le Suisse s'est imposé en solitaire, après avoir attaqué dans la dernière ascension du jour. Simone Velasco (Astana Qazaqstan), 2e, et Diego Ulissi (UAE Emirates), 3e, ont réglé le sprint du peloton et complètent le podium

Long de 198.5km entre Novi Ligure et Gênes, le parcours comptait pas moins de 5 ascensions: le Passo della Castagnola (2,9km à 5.3%), le Passo dei Giovi (2,3km à 4.5%), le Crocetta d'Orero (9km à 3.3%), le Pietralavezzara (6,2km à 7.7%) et la Madonna della Guardia (6,9km à 7.8%), ultime ascension à un peu plus de 20km de l'arrivée, moment choisi par Christen pour attaquer.

Christen, 20 ans, remporte sa deuxième victoire professionnelle, après sa victoire en avril sur la deuxième étape du Tour des Abruzzes. Il avait également été sacré champion du monde junior en 2022 en cyclocross.