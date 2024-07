Jan Christen succède à son équipier Marc Hirschi sur les terres basques

Thomas De Gendt (Lotto Dstny) a animé la principale échappée de cette journée, accompagné du Français Rémi Cavagna (Movistar) et de l'Irlandais Rory Townsend (Q36.5 Pro Cycling). Ils ont compté jusqu'à quatre minutes d'avance sur le peloton, avant que les équipes des favoris, UAE Team Emirates et Jayco-AlUla en tête, s'activent pour rentrer sur le trio. De Gendt, puis Townsend et Cavagna ont finalement été repris à l'aube du dernier tour du circuit local autour d'Ordizia, à près de 40 kilomètres du but.

La dernière des cinq ascensions de l'Alto de Abaltzisketa a permis à Jan Christen de faire parler son explosivité. Après avoir sorti de sa roue l'Équatorien Jefferson Alveiro Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA) qui l'avait accompagné dans la montée, le jeune coureur suisse s'est enfui en solitaire pour les dix derniers kilomètres de descente vers Ordizia. Il a levé les bras en solitaire avec près de 20 secondes d'avance sur le peloton des favoris, mené par l'Italien Vincenzo Albanese. L'Espagnol Pau Miquel (Kern Pharma) a pris la troisième place.