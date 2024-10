Jarno Widar et Fleur Moors élus espoirs de l'année

Jarno Widar, chez les messieurs, et Fleur Moors, chez les dames, ont été élus espoirs de l'année à l'occasion du gala du Vélo de Cristal, trophée récompensant le meilleur coureur et la meilleure coureuse cycliste belge de la saison et organisé par le quotidien Het Laatste Nieuws, organisé mardi à Kruisem.