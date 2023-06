Jasper Philipsen: "J'ai fait différemment de ce qui était prévu"

Après la 3e et la 7e étape de Tirreno-Adriatico, Bruges-La Panne et le Grand Prix de l'Escaut, c'est au Tour des onze villes qu'a triomphé Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) dimanche.

"Le but était de tester notre avantage ici, mais ça n'a pas malheureusement pas été possible. J'ai alors préparé un autre plan pour le sprint, j'ai fait différemment de ce qui était prévu. L'équipe m'a aidé du mieux qu'elle pouvait dans la dernière ligne droite et cela a suffi".

Le coureur de 25 ans sortait d'un stage en altitude : "Il faut toujours être attentif à la façon dont on sort d'un tel stage d'entraînement. Aujourd'hui, l'objectif était de ne pas surchauffer. La chaleur était étouffante. Je commence la semaine prochaine le Tour de Belgique. J'espère que tout ira bien pour les coureurs qui ont chuté aujourd'hui. J'aimerais prendre la tête de la course et voir comment ça se passera ensuite. On profitera aussi des arrivées de Mathieu van der Poel et de Ramon Sinkeldam: notre équipe sera solide."