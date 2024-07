Jasper Philipsen s'offre une 2e victoire d'étape: "J'y ai toujours cru"

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) s'est offert une deuxième victoire au sprint sur ce Tour de France 2024. Après s'être imposé à Saint-Amand-Montrond sur la 10e étape, il a pris l'ascendant devant Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) au bout d'une 13e étape qui se terminait à Pau. "On en veut toujours plus, mais on va y aller au jour le jour", a commenté Philipsen avec le sourire.

"C'était un départ à 100% dès le début et personne n'a ralenti. On avait deux gars en place avec Mathieu (van der Poel, ndlr.) et Axel Laurance et j'ai cru qu'ils allaient continuer sur ce rythme jusqu'à l'arrivée mais le peloton n'a pas freiné", a confié Philipsen au micro de l'organisation après sa victoire.

"J'y ai toujours cru car j'avais un bon sentiment sur cette course, bien meilleur que les semaines précédentes."