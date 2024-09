Jasper Schoofs enlève l'argent du chrono juniors mais ne veut "pas brûler les étapes"

Jasper Schoofs s'est paré d'argent sur le contre-la-montre juniors des championnats du monde de cyclisme, lundi à Zurich en Suisse. Devant son compatriote Matisse Van Kerckhove, en bronze, Schoofs a toutefois été battu par le Français de 17 ans Paul Seixas. "Le plus fort a gagné aujourd'hui", a reconnu le vice-champion du monde, "très fier de cette médaille d'argent".

Le coureur de 18 ans a couvert les 24,9 kilomètres du parcours zurichois en 28:14.74, soit moins d'une seconde de moins que son contemporain Van Kerckhove (28:15.56). Seixas a quant à lui terminé en 28:08.43, devançant de plus de 6 secondes son dauphin.

Le sourire brillait sur les lèvres de Schoofs après la cérémonie protocolaire. "Le parcours me convenait parfaitement", a-t-il expliqué en zone mixte. "Je m'entraîne souvent sur des routes comme celles d'aujourd'hui en Belgique. Je vais maintenant profiter pleinement de cette médaille. À partir de demain, je me concentrerai sur la suite de ces Mondiaux", a-t-il poursuivi en référence à la course en ligne qui se déroulera jeudi pour les juniors masculins.