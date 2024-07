Jasper Stuyven 8e et combatif du jour: "J'ai tout donné mais ça n'a pas suffi"

Rattrapé juste après la flamme rouge, le champion d'Europe de gravel n'a rien pu faire et a vu le Français Anthony Turgis s'imposer au sprint à Troyes. "J'ai tout essayé et peut-être que cela aurait été bien de ne pas avoir un tel vent de face pour les derniers kilomètres. Je pense que j'ai tout donné et j'aurais aimé pousser un peu plus fort sur la fin, mais c'est comme cela, ça n'a pas suffi", a commenté Stuyven, élu combatif du jour, au micro de l'organisation.

"Pour l'instant, c'est difficile de voir les points positifs. Je pense qu'à partir de maintenant, la plupart des étapes sont des étapes de sprint ou des étapes de montagne, donc aujourd'hui, c'était une très, très bonne occasion et j'étais proche."