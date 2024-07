Jonas Vingegaard relativise sa performance: "Je ne peux pas être déçu"

Double vainqueur sortant, le Danois Jonas Vingegaard a été surclassé par son rival slovène Tadej Pogacar sur le Tour de France 2024. Il a cependant remporté une victoire d'étape et terminé à la 2e place de la plus prestigieuse course cycliste mondiale. "En temps normal, je serais déçu de mon Tour de France. Mais après tout ce que j'ai vécu, je ne peux pas être déçu", a confié le leader de la Visma-Lease a Bike à l'organisation.

Après une lourde chute au Tour du Pays basque, au début du mois d'avril, Vingegaard a subi de nombreuses blessures. Il a alors entamé une course contre-la-montre pour se préparer à la défense de sa couronne sur la Grande Boucle. "Je n'ai pas eu une bonne préparation pour cette course, mais j'ai quand même réussi à retrouver une bonne condition physique. J'aurais aimé aller un peu plus loin, mais c'est comme ça."

Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine, avec de grandes ambitions à la hauteur de ses accomplissements passés. "J'aimerais revenir au Tour de France et le gagner à nouveau", a lancé Jonas Vingegaard. "C'est la course que j'aime le plus, la plus belle, elle a quelque chose de spécial. Je crois que le maillot jaune est le plus beau maillot du cyclisme sur route. Même si je suis fier de ce que nous avons accompli cette année, je suis impatient de revenir."