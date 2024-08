Jonathan Milan remporte la 3e étape au sprint, Mads Pedersen reste leader

L'Italien Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, au sprint, la troisième étape du Tour d'Allemagne (2.Pro) qui se tenait samedi sur 211,1 km entre Schwäbisch Gmünd et Villingen-Schwenningen. Le maillot vert aura été le plus rapide devant le local Max Kanter (Astana Qazaqstan) et Jordi Meeus (Red Bull-Bora-hansgrohe) sur la ligne d'arrivée. Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious) ferme le top 10 de l'étape.