Joshua Tarling domine le chrono disputé sur un vélo traditionnel à cause de la météo

Les fortes pluies et le vent violent soufflant sur la Galice ont contraint les organisateurs à prendre deux décisions pour la sécurité des coureurs: les concurrents ont dû disputer l'épreuve avec un vélo traditionnel, et non avec un vélo spécial de contre-la-montre, et les temps de ce chrono n'ont pas été pris en compte pour le général.

Champion d'Europe de la discipline, Joshua Tarling n'a pas ménagé ses efforts. Il a bouclé le parcours de 14,8 km en 18:22 et relégué le deuxième, l'Irlandais Darren Rafferty (EF Education-EasyPost) à 42 secondes. L'Espagnol Pablo Castrillo (Kern Pharma) s'est classé troisième à 48 secondes.