Jules Hesters disqualifié de la course à l'élimination, le Danois Hansen en or à domicile

Triple champion d'Europe espoirs de la discipline et médaillé de bronze chez les élites à l'Euro 2022 et 2024, Hesters a un historique avec les officiels de course à propos de ses manoeuvres parfois jugées dangereuses. Comme il l'a fait dimanche, le coursier de 25 ans aime se glisser dans les petits espaces, ce qui lui a valu plusieurs disqualifications comme à l'Euro 2023.

La course à l'élimination a été mouvementée. Le départ a dû être redonné à cause d'un ennui mécanique, et la course elle-même a été interrompue à plusieurs reprises à cause de chutes. Le Néerlandais Jan-Willem van Schip a également été disqualifié par le jury. Finalement, le Canadien Dylan Bibic a été le dernier éliminé et a pris la médaille de bronze. Hansen a réglé le sprint final devant l'Italien Elia Viviani, double champion du monde de la discipline.

Pour conclure les championnats du monde des Belges, Lyndsay De Vylder et Fabio van Den Bossche courront le Madison à 15h50.