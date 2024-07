Julien Bernard reçoit une amende pour avoir salué sa famille pendant la course

Le Français Julien Bernard (Lidl-Trek) a été sanctionné par le jury du Tour de France pour "comportement déplacé au cours de la course et dommages à l'image du sport", vendredi, lors de la 7e étape du Tour de France. Le coureur, régional de l'étape, s'était arrêté pendant le contre-la-montre pour saluer sa famille et ses amis.