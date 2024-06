Juste à temps pour les JO, Macron inaugure le premier supermétro de la région parisienne

Lors d'une visite début juin, le directeur du projet Stéphane Garreau avait évoqué un "trait d'union entre le réseau historique et le futur réseau du Grand Paris Express" grâce à ses correspondances avec les lignes 15, 16, 17 et 18 en phase de construction.

- Unique au monde -

C'est aussi et surtout une ligne capitale pour le bon déroulement des Jeux puisqu'elle desservira au nord le village des athlètes, le stade de France et le centre aquatique, déchargeant les lignes B et D du RER et la ligne 13 du métro. Au sud, elle ralliera l'aéroport d'Orly en 25 minutes depuis Châtelet, au centre de Paris.