Kaden Groves remercie ses coéquipiers d'Alpecin-Deceuninck après sa victoire

L'Australien Kaden Groves a offert à son équipe belge Alpecin-Deceuninck une troisième victoire d'étape mercredi au bout de la 17e étape du Tour d'Espagne qui s'achevait à Santander. Après la course, il a remercié à plusieurs reprises ses coéquipiers.

Groves n'a pas été surpris que des coureurs comme Victor Campenaerts aient essayé de perturber le sprint du peloton dans le final. "Il n'y a qu'un nombre limité d'étapes finissant par un sprint dans cette Vuelta, et il y a tellement de montagnes sur le côté. Ce type de coureurs doit vraiment tenter sa chance dans des étapes comme celle d'aujourd'hui."

Lors d'une étape pluvieuse, les équipes de sprinteurs ont eu beaucoup de mal à garder le contrôle, bien qu'un sprint massif ait finalement eu lieu après 141,5 kilomètres de course. "Mon équipe a été tellement forte", a déclaré Groves dans sa réaction flash. "Aujourd'hui, ce n'était pas facile, mais heureusement, mes coéquipiers ont signé une course incroyable. C'est une super équipe."

La 17e étape était la dernière pour les sprinteurs. "C'était ma dernière chance dans cette course, et mon équipe était super motivée. Dès le départ, ils ont fait un excellent travail pour laisser partir une bonne échappée, puis pour contrôler la course. C'est vraiment spécial de les remercier avec une troisième victoire d'étape."