Kobe Goossens abandonne après avoir été impliqué dans la chute massive de la 5e étape

Kobe Goossens a abandonné le Critérium du Dauphiné, jeudi, après s'être blessé au genou dans la chute massive qui a marqué la 5e étape de la course. Son équipe Intermarché-Wanty a pris la décision de le retirer de la course, comme elle l'a annoncé sur X, "pour préparer ses objectifs à venir en stage d'entraînement."

La 5e étape du Dauphiné, prévue entre Amplepuis et Saint-Priest sur 167 kilomètres, n'a pas eu de vainqueur après avoir été neutralisée "intégralement" à la suite d'une chute massive dans le peloton. Remco Evenepoel et Primoz Roglic ont notamment touché terre à la suite du carambolage, mais sans gravité.

Outre Goossens, les deux Néerlandais de la Visma-Lease a Bike Dylan van Baarle et Steven Kruiswijk ont abandonné la course. Ils ont subi d'importantes blessures et ne pourront pas participer au prochain Tour de France.