Kopecky victorieuse au bout du suspense: "Tellement de temps pour avoir le résultat"

Lotte Kopecky a décroché la 40e victoire de sa carrière à l'aide de la photo-finish lors de l'étape d'ouverture du Tour de Grande-Bretagne féminin entre Welshpool et Llandudno jeudi après-midi. Elle a devancé de justesse l'Italienne Letizia Paternoster et l'organisation a mis plusieurs minutes à donner le résultat final.

"C'était vraiment serré jusque dans les dernières secondes de ce sprint. Je suis arrivée au niveau de la ligne et je me suis dit que je ne pouvais faire qu'une seule et dernière chose, c'était de faire le meilleur 'jump' possible", a commenté l'actuelle championne du monde sur route au micro de l'organisation.

"J'ai vu Letizia lever la main à la fin et je me suis dit :'Je ne suis pas sûre d'avoir gagné... mais je ne suis pas non plus sûre que tu aies gagné.' Et ils ont mis beaucoup de temps avant de donner le résultat final."