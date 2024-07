La 12e étape du Tour de France: retour sur le plat

Au lendemain de la partie de saute-mouton dans le Cantal, le Tour de France retrouve des routes plus plates jeudi lors de la 12e étape entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot où sprinteurs et baroudeurs devraient livrer bataille.

Dans la longue descente vers les Pyrénées, ce sont même deux étapes de plaine, avec celle de vendredi, qui attendent le peloton. L'occasion pour les leaders du classement général de garder des forces dans l'optique de la dernière semaine du Tour qui s'annonce redoutable.