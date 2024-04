La course neutralisée à cause d'un accident de la circulation sur le parcours

L'Amstel Gold Race a connu un début de journée chaotique. La course féminine a été arrêtée pendant une heure à la suite d'un accident de la circulation entre un policier motard et une voiture sur le parcours. Repartie, elle est désormais neutralisée jusqu'à l'entrée sur le circuit local de Valkenburg. Le tracé de la course masculine, partie derrière les dames, a été modifié.