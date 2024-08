La limitation des oreillettes a provoqué le "chaos" mercredi, selon plusieurs équipes

Cette étape servait de test pour l'Union cycliste internationale (UCI) avant qu'elle ne décide de modifier les règlements. En limitant la communication entre les voitures d'équipe et les coureurs à un maximum de deux oreillettes par équipe, l'UCI voulait vérifier si cela rend les courses plus attrayantes.

Mais la troisième étape a été marquée par plusieurs chutes, notamment celle du Français Nicolas Debeaumarché (Cofidis), qui a dû attendre les secours pendant un certain temps. Il a été transféré à l'hôpital pour y être examiné. Il n'est pas certain que les chutes soient directement liées à la réduction du nombre d'oreillettes. Cependant, plusieurs responsables d'équipe se sont plaints après la course du chaos causé par l'absence d'oreillettes.