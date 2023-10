"La plus difficile" de quatre victoires consécutives à Ruddervoorde pour Eli Iserbyt

Eli Iserbyt a remporté le cross de Ruddervoorde pour la 4e fois consécutive, samedi à l'occasion de la 2e manche du Superprestige. De son propre aveu, ce succès "n'était certainement pas le plus simple des quatre", comme il l'a expliqué après la course.

"Le parcours était très compliqué", a analysé le leader du classement du Superprestige. "Il y a eu beaucoup d'erreurs, mais je suis content d'avoir presque parfaitement couru mon dernier tour. C'était très glissant, mais nous n'avons pas roulé avec les crampons les plus gros parce qu'il y avait des parties très sinueuses."

"Je savais que je devais être devant Lars van der Haar au passage des buttes dans le dernier tour. J'y suis arrivé, et j'ai pu rouler à mon rythme pour le distancer. Il était difficile de s'échapper et je pense que le parcours remanié y est pour quelque chose. Les sections techniques s'enchaînaient, et nous n'avons jamais roulé à une vitesse constante."