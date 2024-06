Lampaert surpris par son succès contre-la-montre: "J'ai parfois douté de moi"

Yves Lampaert, 33 ans, a remporté dimanche le contre-la-montre d'ouverture du Tour de Suisse, une course par étapes de huit jours du WorldTour. Ce succès sur un parcours plat de 4,7 kilomètres à Vaduz, la capitale du Liechtenstein, a surpris le coureur Soudal Quick-Step lui-même.

Pour Lampaert, 33 ans, il s'agit de la première victoire depuis le contre-la-montre d'ouverture du Tour de France 2022. Par la suite, il a également éprouvé des difficultés dans ses classiques pavées bien-aimées. "Oui, j'ai douté de moi pendant un moment. Le niveau du cyclisme est tellement élevé aujourd'hui. Mais je n'ai jamais perdu la foi. J'ai continué à m'entraîner, j'ai retrouvé les bonnes sensations et je suis heureux d'avoir gagné."

"Je ne m'attendais pas à battre les spécialistes suisses", a avancé Lampaert. "Même si c'était un contre-la-montre qui me convenait très bien. Je suis très heureux et fier."

Lampaert est le premier porteur du maillot jaune au Tour de Suisse. "L'étape de ce lundi est très belle. Peut-être que de nombreux sprinters seront présents, et ce sera un sprint avec un petit groupe. J'espère que quelqu'un qui n'est pas proche de moi au classement général gagnera et que je pourrai garder le maillot un jour de plus", a avancé le Flandrien.