Le champion du monde espoirs Niklas Behrens signe chez Visma-Lease a Bike

"J'espère découvrir ma vraie spécialité dans les années à venir avec l'aide de l'équipe", a expliqué Niklas Behrens auprès de sa nouvelle formation. "Les classiques me conviennent, mais je veux me développer en contre-la-montre. Je ne suis pas le plus lent au sprint, ce qui n'est pas inutile pour remporter des courses."

Le futur coéquipier de Wout van Aert ne s'est consacré pleinement au cyclisme que depuis trois ans. Il était nageur et triathlète auparavant.