Le Colombien Brandon Smith Rivera s'offre la 2e étape et s'empare du maillot de leader

Le Colombien Brandon Smith Rivera (INEOS Grenadiers) s'est imposé au bout de la deuxième étape du Tour d'Autriche (2.1) longue de 184,5 km et qui reliait Maria Taferl à Steyr jeudi. L'Italien Martin Marcellusi (VF Groupe-Bardiani CSF-Faizanè) et Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) prennent les 2e et 3e places de l'étape du jour. Jente Michels, coéquipier de Meurisse, a terminé 4e.

Au classement général, Smith Rivera a réussi la bonne opération en s'emparant du maillot de leader de l'Italien Davide De Pretto (Jayco AlUla), désormais deuxième à sept secondes. L'Autrichien Felix Grossschartner (UAE Emirates) est troisième à huit secondes, tout comme Meurisse.

Quelques kilomètres après le départ de la deuxième étape, la course a été neutralisée à cause d'une chute massive dans le peloton. Les organisateurs ont attendu que les ambulances puissent partir avec les blessés et que des secours soient opérationnels pour le reste de la course, qui a finalement repris 45 minutes plus tard.