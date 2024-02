Le GP Samyn des Dames plus long et très ouvert en 2024

Vingt-cinq équipes, dont sept du Word Tour, disputeront mardi la 13e édition du Grand Prix Samyn des Dames mardi sur 114,8 km entre Quaregnon et Dour en prélude au GP Samyn des hommes.

Deuxième du GP Samyn en 2022, l'Italienne Chiara Consonni (UAE Team ADQ), 2e en 2022, figure parmi les favorites, qui devront profiter de l'absence dans le peloton des puissantes formations SD Worx et Visma-Lease a Bike. On suivra également, entre autres, la prestation Julie De Wilde (Fenix-Deceuninck) qui découvrira l'épreuve hennuyère, de l'Australienne Grace Brown qui évoluera aux côtés de sa coéquipière italienne de FDJ-Suez, Vittoria Guazzini, 3e du GP Samyn en 2022 et en 2023.

À suivre, encore, la Française Audrey Biannic (Movistar) et, surtout, sa coéquipière danoise Emma Norsgaard, lauréate à Dour en 2022 et deuxième en 2021. L'équipe Uno-X annonce, de son côté, la présence de l'Italienne Maria Giulia Confalonieri, deuxième en 2023 derrière sa compatriote Marta Bastianelli, désormais retraitée du peloton féminin.